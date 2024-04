Appello di Raisi, i Paesi della regione contino su di noi

"Consigliamo ai nemici di non commettere alcun errore strategico, perché l'Iran è pronto a colpirli, soprattutto con i caccia Sukhoi-24, i bombardieri tattici supersonici russi". Lo ha detto il comandante delle forze aeree dell'Esercito Hamid Vahedi, mentre il presidente raisi ha avvertito: 'se l'Iran avesse deciso di colpire Israele in modo più deciso, non sarebbe rimasto nulla'. Secondo funzionari Usa, la risposta di Israele a Teheran includerà 'un attacco limitato' sul territorio iraniano.



"Gli Stati della regione, invece di avere legami con Israele, dovrebbero fare affidamento sulle proprie risorse e sulle forze musulmane". E' l'appello lanciato dal presidente iraniano, Ebrahim Raisi, durante un discorso in occasione della Giornata delle Forze Armate che si celebra nella Repubblica islamica. "Non c'è nemmeno bisogno della presenza di forze straniere nella regione, perché le potenti forze armate iraniane possono portare potenza, pace e sicurezza nella regione".