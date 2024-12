"Assad è fuggito", i ribelli conquistano Damasco e annunciano una nuova era per la Siria

I ribelli siriani hanno preso il controllo della capitale, decretando la fine del regime di Bashar al-Assad dopo oltre mezzo secolo di dominio della famiglia. Le forze insorte hanno annunciato la fuga del "tiranno" Assad, mentre si moltiplicano i festeggiamenti nelle strade, accompagnati da episodi di saccheggio e atti di violenza.

Secondo fonti internazionali, Bashar al-Assad avrebbe lasciato Damasco nelle prime ore del mattino, dirigendosi verso una base russa in Siria, probabilmente con l’intenzione di raggiungere Mosca. Tuttavia, il velivolo su cui viaggiava è misteriosamente scomparso dai radar, alimentando speculazioni sulla sua sorte.

I ribelli, guidati dalla coalizione islamista Hayat Tahrir al-Sham, hanno preso possesso delle principali istituzioni, tra cui il palazzo presidenziale, la televisione di Stato, l'aeroporto internazionale e il famigerato carcere di Sednaya, da cui sono stati liberati migliaia di prigionieri, inclusi oppositori politici e detenuti comuni. Le autorità ribelli hanno esortato i cittadini a proteggere le proprietà pubbliche e private, nel tentativo di frenare l’ondata di saccheggi che ha colpito diversi quartieri della città.

Mentre la Turchia ha annunciato contatti diretti con i ribelli per garantire la sicurezza della regione, l'Iran ha sottolineato che il futuro della Siria deve essere deciso dal suo popolo, esprimendo critiche verso le interferenze esterne. Israele, intanto, ha schierato truppe nella zona cuscinetto del Golan per prevenire infiltrazioni ribelli, e media locali riportano un attacco a laboratori di armi chimiche nei pressi di Damasco.

Il primo ministro siriano Ghazi al-Jalali, arrestato dai ribelli e successivamente rilasciato, ha dichiarato il proprio impegno a garantire una transizione pacifica, invitando a tenere libere elezioni. Il comandante curdo Mazloum Abdi ha definito la caduta di Assad un “momento storico” per la Siria e un’opportunità per costruire una nazione basata sulla democrazia e la giustizia.

Mentre la folla celebra abbattendo le statue del regime, molti abitanti esprimono preoccupazione per il caos che ha accompagnato la caduta del governo. Raffiche di fucili automatici, furti e disordini hanno segnato la notte a Damasco, mentre la televisione di Stato, ora sotto il controllo dei ribelli, invita alla calma.

La caduta del regime di Assad segna l'inizio di una nuova era per la Siria, ma il percorso verso la stabilità resta incerto. Le forze ribelli hanno promesso di non toccare le istituzioni pubbliche fino al passaggio ufficiale del potere, ma il Paese rimane diviso e vulnerabile a influenze esterne. L'attenzione del mondo ora è rivolta a Damasco, simbolo della caduta di un regime e di un possibile nuovo inizio per la Siria.