Attentato a Mosca, Putin: "Compiuto da islamisti radicali". Medvedev: "Uccidere tutti i coinvolti"

Altri tre arresti in Russia per l'attacco di venerdì al Crocus City Hall a Mosca. Intanto, il Cremlino non risponde a una domanda sulle possibili torture sui quattro sospettati già individuati in precedenza. Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev dovranno essere uccise tutte le persone coinvolte negli attentati: frasi che arrivano mentre nel Paese si parla di ripristino della pena di morte per terrorismo. In sede Onu un minuto di silenzio per le vittime.

L'Unione europea invita il governo a non utilizzare l'attentato come pretesto per aumentare l'aggressione verso l'Ucraina: allarme aereo proprio a Kiev nelle scorse ore. In serata Putin ha dichiarato che l'attacco è stato compiuto da "islamisti radicali"; l'attentato è stato già rivendicato dall'Isis. Ma Mosca parla ancora di un ruolo dell'Ucraina nella strage. Per gli Stati Uniti non c'è minaccia dello "Stato islamico", al momento, sul suo territorio. In Italia invece massima attenzione delle autorità su questo dossier.