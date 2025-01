Capodanno cinese, il 2025 è l'anno del Serpente di Legno

Il Capodanno cinese cade il 29 gennaio 2025 e rappresenta una delle festività più importanti e celebrate non solo in Cina, ma in tutto il mondo, da milioni di cinesi e appassionati delle tradizioni orientali. Prende il via un periodo di festeggiamenti che durerà per circa due settimane. L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina con l’arrivo dell’Anno del Serpente, esprime gli auguri per un anno ricco di prosperità, soddisfazioni e nuove opportunità.

L’Anno del Serpente è legato alla saggezza, intuizione e mistero. "Proprio come il Serpente si rigenera, possa questo anno - conclude l'Associazione - portarvi rinnovamento e crescita per raggiungere nuovi traguardi".