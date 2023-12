È cominciato il lungo capodanno attraverso alcuni luoghi del Mondo dove il 2024 – per ovvie ragioni di fuso orario – è già arrivato. A partire dall'Oceania; dove a Sidney, in Australia, c'è stato il tradizionale spettacolo pirotecnico nella zona dell'Harbour Bridge e della celebre Opera House. Grandi festeggiamenti anche ad Hong Kong, in Cina. Anche in questo caso bellissimi fuochi d'artificio ad illuminare il cielo della ex colonia britannica.