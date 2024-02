Console Maurizio Bragagni: la notizia del cancro di Re Carlo ha “sconvolto la popolazione britannica”

Nel servizio l'intervista via Zoom al Console di San Marino a Londra Maurizio Bragagni

A livello comunicativo un segnale di totale apertura da parte di Bukingham Palace. Da registrare, al contempo - all'indomani dell'annuncio choc -, segnali di cauto ottimismo sul fatto che la diagnosi di cancro, fatta a margine di un recente intervento alla prostata, sia stata precoce; come assicurato dallo stesso Primo Ministro Sunak.

Nessuno al momento evoca scenari di abdicazione per il 75enne Re Carlo; ma è comunque una fase di estrema fragilità per la famiglia reale, vista anche la contemporanea convalescenza della moglie dell'erede al trono, Kate Middleton. A fronte di ciò lo sgomento, e soprattutto la vicinanza, espressa dai cittadini britannici; sui social, per le strade. Come conferma il Console di San Marino a Londra.

La vicenda del Re “ha sicuramente sconvolto la popolazione”, sottolinea Maurizio Bragagni; “si percepisce, lo si vede dall'interesse reale” dei cittadini. Che si stanno domandando cosa stia succedendo ad un “punto di riferimento” come la Corona.

