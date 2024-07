D. J. Vance si presenta agli americani: "Abbiamo finito di portare l’acqua a Wall Street. Ci impegneremo per i lavoratori"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha il Covid. Cancellato un evento a Las Vegas è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Lui dice di sentirsi "molto bene", e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici sembrano aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa.

A Milwaukee un altro giorno di gloria per Trump, ma oggi protagonista è stato il vice designato D. J. Vance. Accettando la candidatura, ha invitato l'America a "scegliere una nuova strada". Ha promesso che se eletto il team repubblicano, "si impegnerà per i lavoratori, e non per Wall Street", e ha accusato Biden di aver reso l'America "più debole e più povera".

Nel suo intervento alla convention repubblicana, il senatore Vance ha ricordato la sua storia personale come esempio dell'american dream: il background operaio, le sue radici familiari negli Appalachi e a Middletown, nell'Ohio, che lo hanno ispirato a scrivere il suo libro di memorie bestseller del 2016, Hillbilly Elegy. Un libro che si concentra sulla sua educazione povera con una madre tossicodipendente nel sud dell'Ohio, arruolandosi come marine americano e successivamente frequentando la Yale Law School, diventando un venture capitalist di successo. Durante il suo discorso ha indicato la madre tra la folla, seduta vicino allo speaker della Camera Mike Johnson, dicendo che è "sobria da 10 anni". La folla ha intonato "J.D.'s mom! J.D.'s mom!".

La convention del Partito Repubblicano si concluderà domani con l’ultima giornata di lavori e infine il discorso col quale Donald Trump accetterà formalmente la sua terza candidatura alla presidenza degli Stati Uniti – e parlerà al paese per la prima volta dopo l’attentato di sabato 13 luglio. La convention del Partito Democratico si terrà in agosto a Chicago.