Dagli Stati Uniti nuovi aiuti a Kiev per 325 milioni di dollari: in arrivo un nuovo pacchetto di armi

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina per 325 milioni di dollari per "aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro". Il pacchetto include "nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell'Ucraina di continuare la sua controffensiva". "È esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso", ha detto Volodymyr Zelensky al termine dei colloqui con il presidente americano alla Casa Bianca. Il presidente ucraino ha lasciato gli Usa ed è arrivato in Canada, dove ha ricevuto il sostegno del premier Justin Trudeau.