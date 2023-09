Emergenza a Lampedusa, tensione tra migranti e agenti: si litiga anche per l'acqua

Momenti di tensione al porto di Lampedusa, dove agenti della Guardia di Finanza stanno cercando di contenere centinaia di migranti che chiedono di lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento sui migranti che tentavano di sfondare il cordone. Momenti di caos e disordine si sono verificati anche all'hotspot di Lampedusa, dove in questo momento ci sono 6.762 migranti.

Nell'esatto momento in cui la Croce Rossa ha aperto le linee per la distruzione del cibo, diverse centinaia di migranti si sono accalcati per arrivare prima ai sacchetti contenenti il cibo e la bottiglietta d'acqua temendo non fossero sufficienti. La polizia ha bloccato volontari e operatori della Croce Rossa, per evitare che la situazione degenerasse, mettendoli in sicurezza. Subito dopo avere spiegato che c'era da mangiare per tutti la distribuzione dei pasti ai migranti è tornata regolare e senza alcun disordine.

La situazione a Lampedusa è "tragica, drammatica, apocalittica. A Lampedusa non si smaltisce nemmeno la spazzatura, l'acqua per l'isola arriva dalla terraferma. La Croce Rossa ha scorte, ma se arrivano in 3.400 al giorno, tra di loro litigano anche per l'acqua. Siamo tutti in allerta e anche il vescovo è costernato", dice il parroco dell'isola, don Carmelo Rizzo in una intervista. Soccorsi e sbarchi autonomi di migranti proseguono senza sosta a Lampedusa dopo i numeri record di ieri.

"La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi, è una coperta di Linus, la questione non è come scarichiamo il problema, è fermare gli arrivi in Italia, non vedo ancora risposte concrete", afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cinque minuti, in onda su Rai1 a proposito della richieste Germania che ieri ha annunciato lo stop all'accoglienza dei migranti dall'Italia. I migranti saranno accolti di nuovo - ha precisato oggi un portavoce del ministero dell'Interno - se si torna al regolamento di Dublino.