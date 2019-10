Francia: arrestato l'uomo asserragliato in museo Saint-Raphael

L'uomo asserragliatosi da questa mattina al museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa Azzurra, è stato arrestato: è quanto annuncia la prefettura locale. Secondo fonti vicine all'inchiesta, l'uomo è stato fermato nell'intervento di un'unità speciale del RAID, le teste di cuoio francesi, proveniente appositamente da Nizza per procedere al blitz. L'individuo non era armato e con sé non tratteneva ostaggi. Al momento del fermo non ci sono state violenze ne feriti. Accertamenti sono attualmente in corso all'interno del museo archeologico di Saint-Raphael.