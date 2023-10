Giorgio Battisti

Frenano sull'invasione di terra a Gaza le grandi potenze, ma resta inevitabile per Israele. “Sarà un'operazione tridimensionale”: a spiegare la possibile strategia contro Hamas il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Battisti, già Comandante del Contingente italiano in Afghanistan. “Terrestre; casa per casa, piano per piano; e sotterranea”. Per Battisti si prospetta "una campagna molto lenta e molto lunga”

Guarda l'intervista.