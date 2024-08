Iran-Israele: l'attacco di Teheran è vicino?

L'intera comunità internazionale è in attesa di capire se e come avverrà l'annunciata rappresaglia dell'Iran su Israele, dopo l'uccisione del leader di Hamas a Teheran. Lo Stato iraniano ha annunciato un'azione per “punire” lo Stato ebraico cercando, però, di “non aumentare le tensioni nella regione”. Già da alcuni giorni si parla di attacco imminente e, oltre al piano diplomatico e bellico, a risentirne sono anche i mercati. Tutte in forte calo le borse europee.

L'Iran rivendica la facoltà di rispondere a Israele, in base alle regole Onu, come sottolineano da Teheran. Il tipo di risposta dipenderà dalle posizioni del Governo e dei funzionari della Repubblica islamica che promette il rispetto del “diritto internazionale”. Obiettivo dichiarato: la “liberazione della Palestina” e la “distruzione del regime sionista”. Sarebbe stato emesso un avviso ai piloti affinché gli aerei verso il centro, l'ovest e il nord-ovest del Paese cambino rotta.

A Teheran è arrivato anche il Segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo. L'Iran, proseguono fonti istituzionali, “non può essere indifferente alla sicurezza nazionale, dei suoi alleati e della regione”. In queste ore le tensioni si focalizzano proprio nell'area al confine con il Libano. Le sirene tornano a risuonare nel nord di Israele. La Turchia, la Spagna e il Giappone invitano i propri concittadini in Libano a lasciare il Paese.