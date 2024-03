Israele ritira la nomina all'ambasciata di Roma

È arrivata la conferma: il governo di Israele ritira la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco di un insediamento a est di Gerusalemme, come prossimo ambasciatore a Roma, dopo il rifiuto del governo italiano. Al suo posto lo stato ebraico potrebbe inviare in Italia Yoni Peled, candidato inizialmente per la sede di Budapest.

Si affievoliscono intanto le speranze di trovare un'intesa sul rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e di conseguenza anche su una tregua temporanea a Gaza prima dell'inizio del Ramadan, la prossima settimana. Tema che non fa dormire sogni tranquilli all'amministrazione Biden, preoccupata per il rischio di una nuova catastrofe umanitaria. Il presidente americano starebbe cercando modi per impedire a Israele di utilizzare armi statunitensi nel caso in cui attaccasse l'area densamente popolata intorno alla città di Rafah. Secondo alti funzionari della Casa Bianca a breve dovrebbe arrivare l'ok a una missione militare d'emergenza Usa sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che più di 8.000 persone devono essere trasferite fuori da Gaza per cure mediche: 6.000 con ferite e disturbi legati alla guerra, fra le quali pazienti con lesioni da trauma multiplo, ustioni e amputazioni. Altri 2.000 i pazienti che necessitano di cure per cancro e altre gravi malattie croniche. Il Ministro degli Esteri Tajani annuncia l'ok italiano alla proposta, sempre più concreta, di un corridoio umanitario marittimo per Gaza.

Gli Houthi sono tornati a colpire nel Mar Rosso e per la prima volta dall'inizio della loro offensiva contro i mercantili occidentali hanno ucciso vittime civili, tre marinai, centrando un cargo di proprietà greca.