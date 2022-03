Kiev, status Donbass sarà affrontato da Putin e Zelensky

La questione dello status del Donbass "è la più difficile". Lo ha sottolineato il negoziatore ucraino David Arahamiya in un'intervista all'indomani del round di colloqui con la Russia in Turchia. Arahamiya ha spiegato che l'argomento resta "tra parentesi non è stato ancora toccato". I due team "non avevano un mandato politico sufficiente per discuterne e quindi l'hanno tirato fuori prima dell'incontro dei leader e hanno lavorato su tutte le altre questioni", ha aggiunto.

Il capo negoziatore di Mosca Vladimir Medinsky, che è anche consigliere del presidente Vladimir Putin, ha detto: "La posizione di fondo della Russia sulla Crimea e il Donbass non è cambiata". Medinsky è stato citato da Interfax, dopo i colloqui di ieri a Istanbul con la delegazione ucraina.