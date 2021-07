Maltempo: decine di vittime in Nord Europa. Allerta gialla oggi per Emilia Romagna e Marche

Il maltempo nel Nord Europa fa decine di vittime: in Germania si contano 81 morti e 1.300 dispersi, con case spazzate via da fiumi di fango. Merkel parla di una "catastrofe". In Belgio i morti sono saliti a 12 e 5 le persone ancora disperse. Oltre 20.000 persone sono senza corrente elettrica. La maggior numero di vittime è stato segnalato nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri sera nel timore dello straripamento della Mosa il cui livello pare ora essersi stabilizzato. Il Paese è sotto choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche. Vittime anche in Lussemburgo e Olanda. "L'Ue è pronta ad aiutare", afferma la Von der Leyen.

In Italia la Protezione Civile ha emanato per la giornata di oggi un'allerta gialla oggi in 8 regioni tra le quali Emilia Romagna e Marche. Deciso calo delle temperature, che oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi. Un miglioramento è previsto dal pomeriggio di sabato