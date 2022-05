Mauro Indelicato: “plausibile” un veto turco all'ingresso nella NATO di Stoccolma

Mauro Indelicato ritiene “molto più che plausibile” l'eventualità di un diniego, da parte della Turchia, all'adesione alla NATO in particolare della Svezia. Il collaboratore de “Il Giornale” ricorda infatti come Stoccolma abbia ospitato – già dagli anni '70 – una folta comunità di curdi; così come le accuse provenienti da Ankara di dare rifugio ad affiliati al PKK (considerati dalle Autorità turche “terroristi”). “Erdogan in questo momento realmente vede con non poca ostilità l'eventualità di un ingresso soprattutto della Svezia all'interno della NATO”.

Indelicato sottolinea comunque come il veto – di cui ha parlato il Presidente turco – abbia anche una finalità negoziale. Ci sarà una trattativa, spiega il giornalista; e la Turchia – aggiunge - alla lunga “ammorbidirà” le proprie posizioni. “Ma vuole qualcosa in cambio”; a partire da rassicurazioni circa una “reciproca collaborazione” con la Svezia sulla questione curda. Trattative, rimarca Indelicato, “mediate dagli Stati Uniti”; che hanno espresso fiducia sul buon esito del dossier.