Mondo con il fiato sospeso per il possibile attacco iraniano a Israele: Teheran sposta lanciamissili

Tutti gli elementi emersi nelle ultime ore lasciano pensare a un attacco imminente dell'Iran verso Israele. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, Teheran avrebbe spostato postazioni di lanciamissili e sarebbero in corso esercitazioni militari già dal fine settimana. La Russia, sempre secondo media americani, avrebbe consegnato apparecchiature avanzate di difesa aerea e radar, dopo la richiesta iraniana di armamenti.

Si attende, dunque, una rappresaglia che, secondo gli esperti, potrebbe essere di diverso tipo. Teheran potrebbe attaccare in tre ondate come avvenuto ad aprile oppure potrebbe esserci un attacco insieme a Hezbollah dal Libano. Terza ipotesi: l'ingresso, in queste dinamiche, di guerriglieri da terra in un attacco contemporaneo da parte di Houti e Hamas.

La Casa Bianca ha fatto sapere di essere al lavoro per ridurre le tensioni nella regione ribadendo, però, l'appoggio a Israele. Intanto, risuonano le sirene nel nord dello Stato ebraico per l'arrivo di droni dal Libano. Pronta la risposta delle forze israeliane: quattro combattenti di Hezbollah sono rimasti uccisi.