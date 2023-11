Notte di battaglia a Gaza, Erdogan: "Nella Striscia crimini contro l'umanità da un mese"

Gaza City è accerchiata e le truppe israeliane sono già dentro alcune aree dell'abitato. L'esercito israeliano ha parlato di "eroica battaglia" nella notte e ha annunciato l'uccisione di un importante comandante di Hamas. "Siamo al culmine della campagna", ha detto Netanyahu parlando ai soldati. Interviene nuovamente il presidente turco Erdogan: "Nella Striscia crimini contro l'umanità da un mese, nulla può scusare questa brutalità". Intanto gli Stati Uniti insistono sulle 'pause umanitarie' per il rilascio in sicurezza degli ostaggi.

Il premier Benyamin Netanyahu ed il segretario di stato Antony Blinken, come rende noto l'ufficio del premier israeliano, sono ora impegnati in un incontro a quattr'occhi. Il colloquio avviene nella sede del ministero della difesa a Tel Aviv.



Intanto nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuta una telefonata tra Papa Francesco e il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen. Secondo l'agenzia Wafa la telefonata ha riguardato "gli ultimi sviluppi in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme" e il Pontefice avrebbe anche espresso tristezza per le vittime civili. Da parte sua, il leader palestinese ha ringraziato Papa Francesco per i suoi sforzi volti a consolidare la pace nella regione e ha sottolineato l'importanza che il Vaticano continui a chiedere un cessate il fuoco.