Nuova allerta meteo: 3.000 evacuati e scuole chiuse. Recuperati corpi bimbi scomparsi a ottobre

Prosegue in Spagna l'allerta meteo attivata in alcune zone a causa del passaggio di una nuova ondata di maltempo, con 3.000 evacuati e scuole chiuse in provincia di Malaga. Oltre che nella Comunità Valenciana e nel sud della Catalogna, guardia alta in particolare in Andalusia, dove l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha lanciato un allarme rosso valido per la provincia di Malaga per "rischio estremo" di forti piogge e accumulo di acqua.

Intanto, due settimane dopo lo tsunami di fango e acqua che ha travolto il municipio di Torrent, uno dei più colpiti dalle alluvioni del 29 ottobre, sono stati recuperati i corpi dei piccoli Ruben e Izan, i bambini di 3 e 5 anni trascinati dalle acque che avevano invaso la loro casa. Si erano perdute le loro tracce da quando un camion trascinato dall'onda lunga di fango e acqua provocata dall'esondazione di un torrente a Torrent, dopo il passaggio della Dana, andò a sbattere contro l'abitazione in cui i bambini erano con il padre, nell'urbanizzazione di La Curra, nella zona del Mas del Jutge, facendo crollare parte del muro e aprendo il varco all'acqua che ha inondato la casa.