Nuovo massacro: 132 torturati e uccisi a Makariv

Dopo Bucha e Kramatorsk, scoperto un nuovo massacro in Ucraina: i soccorritori hanno trovato 132 corpi di persone torturate e uccise a Makariv, nella regione della capitale. Intanto nel timore di armi chimiche Kiev, secondo il Wall Street Journal, ha ordinato circa 220mila fiale di atropina per contrastarne gli effetti. Secondo l'intelligence britannica, sono in aumento gli attacchi russi sul Donbass, ma la resistenza ucraina continua ad ostacolare le ambizioni russe di stabilire un corridoio via terra con la Crimea. Per l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Antonov le forniture di armamento all'Ucraina causano "ulteriore spargimento di sangue" sono "pericolose e provocatorie" e possono portare Usa e Russia "sulla via del confronto militare diretto". Secondo Antonov "l'operazione militare speciale" in corso in Ucraina si è resa necessaria a causa della "mancanza di volontà del regime di Kiev di fermare il genocidio dei russi".