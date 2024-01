Pakistan risponde agli attacchi Iran, navi Usa tornano a colpire lo Yemen

Il Pakistan risponde agli attacchi e bombarda in Iran: Islamabad parla di raid mirati contro terroristi, coi media locali che riferiscono di almeno nove vittime, tra cui donne e bambini, nell'attacco pachistano di questa mattina contro la città iraniana di Saravan. Dopo che Teheran aveva giustificato intanto il suo raid in Pakistan sostenendo che si è trattato di un attacco contro un gruppo terrorista iraniano. Intanto nuovo attacco Usa nella notte in Yemen, contro rampe di lancio di missili Houthi. I ribelli sostenuti dall'Iran assicurano che continueranno a colpire le navi nel Mar Rosso. I media arabi affermano che almeno 20 persone sono morte ieri sera in un bombardamento israeliano su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.