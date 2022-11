Rallenta la crescita dell’Ue, Gentiloni: “Sarà un inverno difficile"

La crescita dell’economia europea rallenta. Ci aspetta un inverno difficile con una contrazione, una recessione tecnica, nel terzo trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023. La crescita italiana, dopo il successo di questi ultimi trimestri, si limiterà nel prossimo anno allo 0,3 per cento. Nel 2024 riprenderà slancio per arrivare all’1,1%. L’inflazione continuerà ad aumentare. Il picco è ancora lontano: le stime dell’Unione europea parlano di un 6,1% nel 2023 nell’eurozona. Sono le previsioni economiche d’autunno presentate oggi dal commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. “Abbiamo davanti mesi difficile ma se restiamo uniti li possiamo affrontare. Come abbiamo fatto finora”, ha detto Gentiloni richiamando anche all’unità e alla collaborazione tra Stati, in riferimento anche alle difficoltà attuali nelle relazioni tra Francia e Italia. “Due Paesi fondamentali che spero risolvano al più presto questo difficoltà nel rispetto delle regole europee”, ha detto Gentiloni. Il richiamo all’Italia è, ancora una volta, di avere cautela nella gestitone delle politiche di bilancio e allo stesso tempo a favorire gli investimenti per permettere la crescita. Ovviamente un occhio va al debito che dev’essere ridotto sempre più. Anche alla luce delle nuove regole contenute nella proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita.

Brahim Maarad, corrispondente AGI