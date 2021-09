Russia condannata per morte Litvinenko: confermate le tesi del libro "Perché mi hanno ucciso"

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Russia a risarcire 100mila euro di danni morali a Marina Litvinenko, vedova di Aleksandr Litvinenko, l'ex spia del Kgb morto a Londra il 23 novembre 2006 a causa di una contaminazione da Polonio 210. La sentenza conferma le tesi riportate nel libro “Perché mi hanno ucciso” curato dal giornalista di San Marino Rtv Luca Salvatori e pubblicato da Aiep nel 2008. Nel volume Andrei Lugovoy e Dmitry Kovtun venivano già indicati come esecutori materiali dell'avvelenamento dallo stesso Litvinenko che in punto morte scrisse anche una lettera aperta sostenendo che Putin fosse il mandante. A Mosca si è alzato un vero e proprio fuoco di sbarramento contro la sentenza. Il Cremlino la giudica "infondata". "È improbabile che la Corte di Strasburgo abbia l'autorità o le capacità tecnologiche per avere informazioni sulla questione", ha commentato il portavoce di Putin Dmitry Peskov. Per il ministero degli Esteri la sentenza stessa solleva "molte domande" e il suo obiettivo non è altro che propagare "la russofobia". Lugovoy, che da anni è diventato deputato alla Duma, l'ha liquidata come "un'idiozia politicamente motivata".