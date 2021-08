Russia: precipita elicottero con 16 persone a bordo

Un elicottero con 16 persone a bordo, tra cui 13 turisti, è precipitato in Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia. Lo ha dichiarato il governo locale in una nota. Il velivolo stava sorvolando il lago Kuril nella riserva naturale di Kronotsky. Secondo le prime informazioni, "a bordo c'erano tre membri dell'equipaggio e 13 passeggeri", tutti turisti. Secondo una fonte del ministero della salute locale, nove persone sono state tratte in salvo. Proseguono le operazioni di ricerca.