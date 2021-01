Si è chiuso il decennio più caldo di sempre. E la tendenza al rialzo continuerà

Ieri si è chiuso il decennio più caldo mai registrato, nei dati della WMO, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, mentre i primi dieci mesi del 2020 si sono piazzati al secondo posto per la temperatura più calda dell'anno fino ad oggi, dopo il 2016 e prima del 2019.





E questo nonostante il raffreddamento dovuto a El Nino, che non è stato sufficiente a smorzare il caldo di quest'anno. Si tratta di un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale (America Latina) nei mesi di dicembre e gennaio in media ogni cinque anni, con un periodo statisticamente variabile fra i tre e i sette anni e che ha l'effetto di raffreddare le temperature globali.

Ma la tendenza importante per capire l'andamento del clima è quella a lungo termine, afferma l'agenzia meteorologica delle Nazioni Unite che rileva come dagli anni '80 ogni decennio è stato più caldo del precedente. E a causa dei livelli record di gas serra che intrappolano il calore nell'atmosfera, si prevede che la tendenza continuerà. L'anidride carbonica, che è alla base del futuro riscaldamento globale, rimane infatti nell'atmosfera per molti decenni.