Spagna: Congresso approva legge eutanasia, ora al Senato; Ass. Coscioni: “Il parlamento italiano latita”

Ieri voto definito 'storico' da El Pais: il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato la legge che riconosce il diritto all'eutanasia. Per entrare in vigore - spiega il quotidiano -, la normativa dovrà ora passare l'esame del Senato. Il disegno di legge, presentato dal Partito socialista, ha ottenuto 198 voti a favore e 138 contrari, 2 le astensioni. Alla maggioranza si sono uniti nel voto favorevole i gruppi parlamentari di Ciudadanos, Junts per Catalunya e Cup. La destra - PP, Vox e Unión del Pueblo Navarro - ha invece votato contro. Con l'approvazione del Senato la legge dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2021.





Notizia ripresa poi da Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, per puntare il dito contro la politica italiana: "Il Parlamento spagnolo – commenta - ha fatto in tre mesi ciò che il Parlamento italiano non è riuscito a fare in 7 anni: avviare la discussione in Commissione parlamentare e concluderla in plenaria!". "Dopo la sentenza della Corte costituzionale austriaca che ha sancito, sulla stessa linea della Consulta italiana sul caso Cappato-DjFabo, il diritto all'aiuto al suicidio per pazienti in determinate condizioni di sofferenza - aggiunge Cappato - il Parlamento spagnolo fa compiere oggi un altro passo avanti importante verso l'Europa dei diritti con la legalizzazione dell'eutanasia”. Cappato ricorda poi i “due richiami ufficiali - rivolti all'Italia - caduti nel vuoto da parte della Corte costituzionale senza che il Parlamento abbia mai avviato la discussione in plenaria, che parlamentari di maggioranza avevano garantito per il 2020".