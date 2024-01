Spari in liceo Iowa, almeno un morto e diversi feriti

Ci sarebbero almeno un morto e diversi feriti nella sparatoria al liceo di Perry in Iowa. Lo riportano i media americani. "Ci sono diverse persone raggiunte da colpi di arma da fuoco", ma ancora non "sappiamo il numero preciso. Al momento non c'è alcun pericolo". Lo afferma lo sceriffo della contea di Dallas, Adam Infante, riferendo dell'incidente al Perry High School durante il primo giorno di scuola dopo la pausa per le feste natalizie. La persona che ha aperto il fuoco è probabilmente morta a causa di ferite che si sarebbe autoinflitte. Lo riporta Nbc.