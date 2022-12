Standing ovation per Zelensky al Congresso americano

Standing ovation e applausi per Volodymyr Zelensky al Congresso americano. Il presidente ucraino si è rivolto direttamente ai senatori e ai deputati statunitensi. Durante il suo discorso ha detto che "l'Ucraina non è caduta, ma è viva, combatte e non si arrenderà". Ha poi fatto un paragone con la seconda guerra mondiale. Presente in aula anche la vicepresidente Kamala Harris. Zelensky era intervenuto al Congresso a marzo ma in videocollegamento. Al termine dell'incontro si è detto soddisfatto della sua visita negli Stati Uniti e degli incontri "sinceri" avuti. Lo riporta Cnn citando alcune fonti.