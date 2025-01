USA Trump si prepara alla Casa Bianca: in serata il discorso alla Capital One Arena Intanto è iniziata la tregua tra Israele e Hamas: i primi camion con aiuti umanitari attraversano il varco di Rafah

Trump si prepara alla Casa Bianca: in serata il discorso alla Capital One Arena.

Manca poco alla cerimonia di insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, lunedì 20 gennaio. Trump nelle scorse ore è arrivato a Washington, dove sono in programma una serie di eventi in vista del giuramento. Atteso nella serata di domenica 19, ora italiana, il suo ultimo comizio da presidente-eletto alla Capital Arena: il primo a Washington dal 6 gennaio 2021, data dell'Assalto al Campidoglio.

Prime possibili tensioni internazionali: il tycoon potrebbe rinviare il suo incontro con il premier del Regno Unito, Keir Starmer, perché, come riportato dai media inglesi, gli attivisti del partito laburista avrebbero fatto campagna per la sua avversaria Kamala Harris. Da Trump anche l'appello a "salvare TikTok": il presidente eletto sta valutando una proroga di 90 giorni per l'entrata in vigore del divieto dell'app negli Usa.

Intanto, inizia nella mattinata di domenica, dopo un ritardo di qualche ora, il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. I primi camion hanno attraversato il valico di Rafah diretti a Gaza con aiuti umanitari a acqua. Secondo Hamas, il numero dei morti a Gaza fino alla tregua è di 46.913.

