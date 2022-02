Ucraina, Biden: "Gli USA risponderanno in modo rapido e deciso a un'aggressione della Russia"

Mentre sul fronte diplomatico la situazione resta in stallo, in Ucraina continuano ad arrivare segnali inquietanti su più fronti. Kiev oggi ha ricevuto dalla Lituania una fornitura del sistema missilistico anti-aereo Stinger e sempre oggi due aerei hanno consegnato 180 tonnellate di munizioni dagli Stati Uniti. L'Ucraina ha inoltre consigliato alle compagnie aeree di evitare di sorvolare le acque del Mar Nero da lunedì a sabato della prossima settimana, a causa delle esercitazioni navali russe che si svolgono nell'area. Di poco fa il colloquio telefonico tra Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto che insieme agli alleati e ai partner, "risponderanno in modo rapido e deciso" ad un'aggressione della Russia. Il rieletto presidente della Germania, Steinmeier, intanto si appella a Putin: "Sciolga - ha detto - il cappio attorno al collo dell'Ucraina" e "non sottovaluti la forza della democrazia". Il Sottosegretario di Stato Usa Blinken ribadisce che la Russia potrebbe creare un "falso pretesto" per invadere l'Ucraina e la Polonia si prepara all'ondata di rifugiati.