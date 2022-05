Ucraina: salvata una colonia di oltre 100 gatti abbandonati a Donetsk

Una storia di amore per gli animali arriva dall'Ucraina. Più di cento gatti vivevano con i prigionieri nella colonia penale di Selydove vicino a Marjinka, nella regione di Donetsk. Con l'intensificarsi dei combattimenti, i prigionieri furono evacuati, ma solo pochi gatti furono portati via e la maggior parte rimase nella colonia vuota. Alcuni volontari sono andati sul posto per catturare i gatti, metterli in gabbie e trasportini e portarli a Leopoli e Uzhhorod, dove troveranno riparo e nuovi proprietari. Il personale della colonia li ha aiutati a raccogliere gli animali e li ha nutriti tutto il tempo.