Ucraina: si combatte nel Donetsk. Putin: "Rischio elevato di conflitto mondiale". Nato: "No a escalation"

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue su diversi fronti. Sul campo si combatte nella Regione di Donetsk, in direzione Bakhmut e Avdiyvka. “Ma nonostante gli intensi attacchi – sottolinea il presidente ucraino Zelensky – le forze ucraine formate da eroi stanno tenendo le loro posizione e riducendo le capacità degli occupanti”. Sul fronte energetico Kiev raziona l'elettricità a causa dei bombardamenti sulle centrali e colpisce a sua volta, secondo Mosca, un impianto in Crimea.

Sul piano diplomatico il presidente russo Putin accusa l'Ucraina di rifiutare i negoziati su ordine degli Stati Uniti e ribadisce di essere a conoscenza dei suoi piani di usare una “bomba sporca”. “Il rischio di un conflitto mondiale – dice – è elevato”. Immediata la risposta del segretario generale della Nato Stoltenberg: “Mosca non deve usare questi falsi pretesti per continuare la sua escalation”. Kiev non esclude che le truppe russe possano ricorrere a esplosioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia “per disabilitarla in modo permanente e provocare un disastro incolpando l'Ucraina”.

E mentre Putin supervisiona le annuali esercitazioni nucleari russe, gli Stati Uniti accelerano il processo per aggiornare le loro armi nucleari mantenute all'interno delle basi Nato in Europa. Mosca bolla poi l'Italia come Paese ostile dopo l'esclusione di esperti russi da un incontro sulla proliferazione di armi di distruzione di massa. La Farnesina replica che la decisione è stata assunta d'intesa con i principali Paesi partecipanti all'iniziativa.