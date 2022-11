USA - Cina: in Indonesia il bilaterale tra Biden e Xi

È durato tre ore l'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina. Tanti i nodi da sciogliere tra le due superpotenze. Joe Biden e Xi Jinping hanno parlato in modo schietto di Taiwan, economia ed Ucraina. Tutti e due i leader sono arrivati in Indonesia forti degli ultimi risultati politici. Negli Stati Uniti le elezioni di metà mandato non sono andate benissimo per i dem, che però non hanno subito la disfatta che ci si aspettava contro i repubblicani, mentre in Cina, Xi è sempre più potente, ormai al terzo mandato da presidente.

“Come leader delle principali economie del mondo dobbiamo gestire la competizione dei nostri due Paesi” afferma Biden. “Stati Uniti e Cina – sottolinea Xi Jinping – devono rispettarsi a vicenda, coesistere in pace e perseguire una cooperazione vantaggiosa per tutti”. Sul dossier Ucraina entrambe le parti si dicono preoccupate e concordano sul non utilizzo delle armi nucleari. Ancora distanza sul tema Taiwan che Pechino considera una questione interna e la prima linea rossa da non superare. Biden ha replicato sottolineando l'opposizione degli Usa ad azioni "aggressive e coercitive" verso Taiwan.

Le due parti hanno poi concordato di riavviare i negoziati sul clima per evitare la catastrofe del surriscaldamento globale e di lavorare per garantire che le relazioni internazionali procedano sulla strada giusta. A conferma di quest'ultimo punto annunciata a breve la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken in Cina.