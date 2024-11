Valencia, 217 le vittime. Fango contro il re Felipe in visita alle zone colpite

Il bilancio delle vittime della tempesta che ha colpito la Spagna martedì scorso è salito a 217, la maggior parte delle quali nella provincia di Valencia. A Paiporta la comitiva formata dal re Felipe, la regina Letizia, il premier Sanchez e il presidente della comunità valenciana Mazon è stata contestata dalla popolazione al grido di: "Assassini" e "Fuori, fuori". Alcune persone hanno anche lanciato fango verso il re. Distrutti i vetri dell'auto del premier, che è stato colpito anche da un bastone.

Intanto non si ferma l'allerta: il meteo statale spagnolo ha lanciato per oggi un allarme rosso per la Costa meridionale di Valencia.