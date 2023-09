Venti ore su un treno di lusso: il viaggio di Kim Jong-Un per incontrare Putin

Un viaggio di 20 ore lungo 1.200 km ha portato in Russia il leader nordcoreano Kim Jong-un per un incontro che sarebbe dovuto restare segreto con Vladimir Putin e che potrebbe avere luogo già nelle prossime ore.

I media di regime nordcoreani hanno così pubblicato anche alcune foto della partenza di Kim, su di un treno circondato da un’aura di leggenda e mistero. Sui vagoni, scrive il Washington Post, cucina gourmet e vini francesi ma anche spazi per trasportare auto e aerei insieme a imponenti misure di sicurezza che rendono la corazza del treno talmente pesante da non poter superare i 60 chilometri orari.

Per i vertici degli Stati Uniti Putin è andato ad elemosinare l’aiuto di Pyongyang ed in effetti la Corea del Nord possiede una delle riserve di artiglieria più grandi al mondo. Gli esperti parlano di milioni di proiettili ma anche carrarmati di epoca sovietica, pronti a fornire pezzi di ricambio a quelli, identici, schierati dai russi in Ucraina. In cambio Kim richiederà per il suo regno, completamente isolato al resto del mondo, aiuti di ogni genere per liberare risorse da investire sullo sviluppo di armi nucleari.

All’incontro tra i due leader presente anche il vicepremier cinese Zhang Guoqing in quello che è un chiaro contrasto alla crescente cooperazione tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.

Intanto secondo fonti statunitensi nella giornata di ieri le truppe ucraine hanno continuato le operazioni di controffensiva, liberando alcuni chilometri di territorio nell’area di Bakhmut nel Donetsk e nella parte occidentale della regione di Zaporizhzhia. Di contro la Russia ha fatto progressi sul valico di frontiera di Synkivka.

Aggiornamenti che per Putin, intervenuto dal forum economico di Vladivostok, dimostrano l’incapacità della controffensiva ucraina di produrre risultati. Il leader russo si è anche detto convinto che non appena Kiev si troverà sul punto di esaurire le proprie risorse potrebbe decidere di avviare i colloqui di pace.