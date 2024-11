Vicina la tregua tra Hezbollah e Israele

La tregua tra Hezbollah e Israele entrerà in vigore domani mattina alle 10 ora locale, le 9 in Italia. A riferirlo fonti del governo Libanese anche se l'annuncio ufficiale da parte di Israele non è ancora arrivato. I colloqui per garantire un cessate il fuoco in Libano "sono nelle fasi finali", sottolinea il segretario di Stato Usa Antony Blinken, a conclusione del G7 Esteri a Fiuggi: “L'accordo – aggiunge – aiuterà a raggiungere la fine della guerra anche a Gaza”.

Sui mandati d'arresto della Corte penale internazionale per Netanyahu e Gallant, l'Alto Rappresentate UE Borrell si augura che gli europei rispettino gli obblighi del diritto internazionale. Pensiero condiviso anche dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.