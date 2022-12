Zelensky a Washington, Putin dispiega missili intercontinentali

Nel giorno della visita di Zelensky negli Stati Uniti Putin fa slittare il discorso sullo Stato della Nazione e incontra il consiglio di difesa annunciando alcune delle prossime mosse militari. E cioè: il dispiegamento di missili balistici intercontinentali Sarmat e la messa a disposizione della flotta del nuovo missile da crociera ipersonico Zircon. Gli obiettivi della missione militare speciale – ha detto - saranno raggiunti e verrà migliorata la preparazione delle forze nucleari. Per il Ministro della Difesa russo Shoigu – che ha annunciato la realizzazione di basi navali a Mariupol e Berdiansk, entrambe città dell'Ucraina occupata - è necessario aumentare ad 1 milione mezzo gli effettivi dell'esercito. Zelensky, nella sua prima uscita dall'Ucraina dall'inizio della guerra, è atterrato a Washington poco dopo le 17 ora italiana e l'incontro con Biden è in programma alle 20. Seguirà la conferenza stampa congiunta nella quale con tutta probabilità verrà annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa a Kiev - di quasi due miliardi di dollari - che includono per la prima volta i missili terra-aria Patriot, per la difesa delle infrastrutture strategiche.