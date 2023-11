35 anni nel Consiglio d'Europa: "Uniti attorno ai nostri valori"

Nel video le dichiarazioni di Marija Pejčinović Burić, Segretaria Generale del Consiglio d'Europa e Luca Beccari Segretario di Stato agli Affari esteri

35 anni dall'adesione di San Marino al Consiglio d'Europa. L'anniversario è stato celebrato a Strasburgo, nella sede dell'organizzazione, con un ricevimento a cura della Rappresentanza Permanente. Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari è arrivato nel primo pomeriggio nella città francese e alle 17 è stato accolto al Palazzo d'Europa dalla Segretaria Generale del CoE Marija Pejčinović Burić. In coincidenza con questa giornata di celebrazioni c'è stato il deposito dello strumento di ratifica sammarinese del Protocollo 223 sulla protezione dei dati personali e a seguire la firma dell'accordo tra il Consiglio d'Europa e San Marino, per il versamento di un contributo volontario di 5.000 euro sul registro dei danni di guerra per l'Ucraina, istituito col vertice di Reykjavík dello scorso mese di maggio. Una volta ultimati gli adempimenti istituzionali Beccari e la Segretaria Generale del Consiglio d'Europa hanno avuto un incontro bilaterale.

In occasione dell'anniversario dei 35 anni dall'adesione San Marino ha donato al Consiglio d'Europa un'opera pittorica, realizzata dall'artista Cristian Ceccaroni. Nel dipinto l'effige del Consiglio d'Europa e lo stemma della Repubblica di San Marino campeggiano su una frase in inglese che si snoda lungo la tela che dice testualmente: uniti attorno ai nostri valori.

Nel video le dichiarazioni di Marija Pejčinović Burić, Segretaria Generale del Consiglio d'Europa e Luca Beccari Segretario di Stato agli Affari esteri