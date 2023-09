Accordo Ue: negoziati multilaterali sui servizi finanziari

Giornata di negoziati multilaterali a Bruxelles. Al tavolo con la delegazione della Commissione Europea, sia San Marino che il Principato di Andorra. Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari ha partecipato, anche oggi, in videocollegamento da Palazzo Begni. Al centro del confronto, in mattinata, uno degli aspetti cruciali dell'accordo e cioè il protocollo sui servizi finanziari. A seguire un rapido punto della situazione per confermare lo stato delle discussioni sulle procedure arbitrali. In esame, inoltre, anche la prima parte dell'accordo quadro, con obiettivi, valori e principi. Nel pomeriggio i negoziati multilaterali proseguiranno sull'accordo quadro e in particolare sulle disposizioni istituzionali, la concorrenza e le altre regole comuni.