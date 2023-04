Alleanza Riformista: dal Consiglio Giudiziario una scelta di coerenza

Per Alleanza Riformista “il passaggio di venerdì scorso, in seno al Consiglio Giudiziario, rappresenta la logica conseguenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi tre anni attorno al delicato settore della giustizia”. Un percorso – prosegue Alleanza Riformista - riconosciuto e certificato dagli organismi internazionali che ha trovato un importante bilanciamento nelle scelte di riorganizzazione intraprese dal Dirigente Giovanni Canzio” a cui, proprio venerdì scorso, è stato rinnovato l'incarico per altri due anni.