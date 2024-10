Maratona Decreti: la ratifica di "autoscuole" e "interramento cavi alta tensione" a Cailungo

Nella seduta serale del Consiglio Grande e Generale – che si è chiusa poco dopo l'una – ratificato, con i voti della maggioranza, il decreto sulle autoscuole. Forti critiche delle opposizioni secondo le quali il principio di una licenza ogni quindicimila abitanti, limita la libera concorrenza e sancisce di fatto un duopolio. Ratificato, con ampio sostegno dell'aula, anche il decreto per l'interramento dei cavi dell'alta tensione a Cailungo.

Il Consiglio torna a riunirsi in seduta pomeridiana, a partire dalle 14, e si riprende dalla cogenerazione in ambito industriale: ben 74 emendamenti di Rete; sei quelli di Rf mentre il Governo ne ha depositati nove. Si preannuncia dunque un dibattito serrato e acceso. Complessivamente otto i decreti in elenco ancora in attesa di ratifica, compreso quello sull'atto organizzativo dell'Iss e anche su questo si attende un dibattito acceso con 13 emendamenti del Governo, 18 di Repubblica Futura, otto di Domani Motus Liberi e due di Rete.