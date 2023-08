“Ansioso di conoscere il popolo italiano e di San Marino”, Jack Markell nuovo ambasciatore Usa a Roma

È arrivato all'aeroporto di Fiumicino verso le 9. Jack Markell, nuovo ambasciatore Usa in Italia e Repubblica di San Marino, è a Roma. Accompagnato dalla moglie Carla, l'ex governatore del Delaware, nominato dal presidente Joe Biden, è stato accolto da rappresentanti della sede diplomatica di Roma, nell'area riservata al Cerimoniale di Stato.

"È per me un onore e un privilegio essere ambasciatore designato degli Stati Uniti presso la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Intendo consolidare rapporti più stretti possibile e celebrare legami che da secoli uniscono i nostri popoli", ha affermato Jack Markell all'arrivo a Roma da Filadelfia. "Diciotto milioni di americani hanno origini italiane. Il Presidente Lincoln - ha sottolineato - fu cittadino onorario di San Marino. Dei legami economici, di sicurezza e culturali tra le nostre nazioni beneficiano il popolo Italiano, il popolo di San Marino e il popolo degli Stati Uniti. Non vedo l'ora - ha concluso - di presentare le credenziali al Presidente Mattarella come 39esimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e di conoscere il popolo italiano e di San Marino".

Sposato con due figli, Molly di 30 anni e Michael di 27, master in business administration all'Università di Chicago, Markell ha iniziato la sua carriera alla First Chicago Corporation, poi è diventato consulente alla McKinsey & Company, quindi vicepresidente senior della Fleet Call - poi Nextel Communications - e infine manager a Comcast. La sua carriera politica invece è cominciata come tesoriere del Delaware (dal 1999 al 2009), di cui poi è diventato governatore per due mandati (dal 2009 al 2017), il primo di religione ebraica a guidare lo Stato. Nell'agosto del 2021, durante l'evacuazione di civili afghani dopo il ritiro degli Stati Uniti dal Paese, fu nominato coordinatore della Casa Bianca della "Operation Allies Refuge", il programma per aiutare i rifugiati a insediarsi negli Stati Uniti. Due mesi prima Biden lo aveva già nominato ambasciatore Usa all'Ocse.