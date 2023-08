Assestamento di Bilancio: quasi certo uno slittamento del via libera. Il Segretario Gatti replica alle Opposizioni

Opposizioni decise a dare battaglia fino all'ultimo; sostanzialmente impossibile un via libera alla Variazione al Bilancio in questa sessione. Abbiamo chiesto al Segretario di Stato Gatti quali possano essere le conseguenze. “Ci saranno sicuramente dei ritardi” - ha spiegato - per i provvedimenti previsti nell'ambito di questo Assestamento. Ma questo certamente “non metterà in ginocchio il Paese”; piuttosto “un po' di disagio all'Amministrazione”. Una replica poi alle forze di Minoranza, che in Aula avevano più volte chiesto per quale motivo il Governo si “incaponisse” con i due articoli sulle residenze fiscali non domiciliate: il punto più divisivo del pacchetto normativo. “Credo che chi ha il dovere di governare uno Stato debba portare avanti le scelte che pensa possano essere utili al Paese”, ha sottolineato il Segretario alle Finanze. Inaccettabile, a suo avviso, che l'Opposizione “pretenda di dettare” l'agenda; “ricattando” sulle “tempistiche” del Consiglio Grande e Generale. “Ci assumiamo la responsabilità dei provvedimenti che portiamo, perché riteniamo che siano assolutamente in linea con gli standard internazionali e possano essere un'opportunità per rilanciare lo sviluppo del Paese”. Abbiamo infine chiesto a Gatti se vi sia qualche possibilità di una intesa con le Opposizioni per una accelerazione dei lavori.

Ascolta l'intervista al Segretario di Stato Marco Gatti