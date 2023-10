Astensione del Titano alla risoluzione ONU, Libera: “E' un atto intollerabile”

Dura reazione di Libera rispetto all'astensione di San Marino alla risoluzione ONU sul cessate il fuoco a Gaza. “Il Governo, per Libera, disattende l'orientamento espresso dal Consiglio Grande e Generale all'unanimità”. “Mentre 120 paesi al Mondo si schierano per la pace e fra questi molti Stati europei, San Marino segue pedissequamente il governo di destra italiano”. Libera parla dell'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso come di “un atto terroristico, da punire, ma – obietta - altrettanto sta accadendo a Gaza dove vengono assassinati donne, uomini, bambini che nulla c'entrano”. Per Libera “la posizione assunta da San Marino all'assemblea Onu è un atto intollerabile – scrive - per chi ha una tradizione di dialogo e di pace”.