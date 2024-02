Cdr di San Marino Rtv replica ad Alleanza Riformista: "Non facciamo distinzioni nel raccontare le notizie"

Il Comitato di Redazione di San Marino RTV replica alla nota di Alleanza Riformista sui temi dell'informazione. "Pur rispettando le legittime opinioni di ciascuno - scrive il Cdr - queste non giustificano pubbliche prese di posizione irrispettose e lesive della dignità della categoria dei giornalisti da parte di esponenti delle istituzioni".

Dalla forza politica, nel comunicato, un riferimento agli avvenimenti di cronaca politico-giudiziaria. "Ci teniamo a puntualizzare - prosegue il Comitato - che i colleghi della redazione di San Marino RTV hanno già gli strumenti per operare in modo critico e corretto nel racconto delle notizie, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dai codici deontologici del settore. E, a tutela della loro indipendenza, di questo operato non devono rendere conto ai partiti politici". Nel raccontare al pubblico "le delicatissime vicende giudiziarie di questi anni - prosegue la replica - i colleghi del servizio pubblico radio-televisivo non hanno mai fatto distinzioni tra le parti in giudizio o tra processi di Serie A o di Serie B, qualunque fosse il Governo di turno".