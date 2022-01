Centrale del Latte, replica della Segreteria al Territorio: "Organismo privato, Stato ha già fatto molto per sostenerla"

La Segreteria di Stato al Territorio replica alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese che ieri aveva lanciato un "sos" al Governo parlando di rischio chiusura. "E' inaccettabile - scrive la Segreteria - sentirsi dire che non è stata data una risposta concreta". La Segreteria ripercorre le principali tappe della convenzione con il Congresso e precisa che gli "importanti costi" sostenuti dalla società per la ristrutturazione della sede sono compensati dal mancato pagamento dell'affitto dell'immobile. Per l'ammodernamento tecnologico, aggiunge, la Cooperativa ha ottenuto contributi pubblici a fondo perduto e mutui con garanzie e l'80% degli interessi a carico dello Stato. Per la Segreteria non è condivisibile la dichiarazione secondo la quale le cinque aziende fornitrici del latte non ricevono pagamenti da 7-8 mesi. "La cooperativa - scrive il segretario Canti - è un organismo privato e lo Stato ha fatto tutto quanto nelle sue facoltà per sostenerla". Canti anticipa che nella seduta del Congresso di lunedì 31 gennaio sottoporrà delle proposte per affrontare la situazione.

