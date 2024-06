CoE: Berset nuovo Segretario Generale. Ultima sessione di Nicolini da Capodelegazione

Marco Nicolini

Torna a riunirsi nella propria sede naturale l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Restituito ai rappresentanti dei 46 Paesi membri, l'Emiciclo del Palais de l'Europe, a lungo indisponibile. A segnare questa sessione estiva è l'elezione del nuovo Segretario Generale in sostituzione di Marija Pejčinović Burić, giunta a fine mandato. Eletto l'ex presidente della Svizzera Alain Berset. Fumata bianca al secondo scrutinio. “Avrà una grande responsabilità perché il ruolo del Consiglio d'Europa deve essere rilanciato, va data una sterzata al suo ruolo troppo marginale. E' necessario che il nuovo Segretario Generale restituisca autorevolezza alla nostra organizzazione” - auspica il Capodelegazione consiliare di San Marino, Marco Nicolini.

Il disastro umanitario a Gaza e l'appello per il cessate il fuoco; le sfide alla democrazia in Georgia; i temi della libertà di espressione, tra i dibattiti d'urgenza. D'impatto il caso della Radio Tv slovacca RTVS chiusa definitivamente dal Parlamento guidato da Robert Fico, per fare spazio ad un nuovo servizio pubblico STVR “più conforme all'attuale linea politica” - riporta la stampa. Su questo si sono sollevate ieri in Emiciclo, "alcune voci contro la Slovacchia" - riferisce Nicolini.

Fase di stravolgimenti post elezioni europee anche in seno al Coe. "L'Ucraina - spiega - ha già molte presidenze di commissioni, partiti... Ho ribadito nel mio intervento come non sia giusto trasformare una organizzazione sovranazionale come il CoE in un in un secondo parlamento ucraino. E questa piccola critica non significa non saper riconoscere la parte giusta in cui stare".

Spicca poi l'indirizzo in plenaria dell’Alto Commissario Onu per i diritti umani Volker Türk, che il prossimo 5 luglio sarà sul Titano per le celebrazioni del 50° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dell’Ordinamento Sammarinese. Con la III sessione 2024, Nicolini chiude così il proprio mandato alla guida della delegazione consiliare sammarinese e i suoi 8 anni a Strasburgo. "Domani saluterò l'Aula nella mia veste di Vice Presidente. Salvo futuri stravolgimenti - confida - si chiude anche la mia vita politica. Spero di avere fatto bene, io ci ho messo tutto me stesso. Ci tengo a ringraziare sentitamente la cittadinanza per avermi scelto".

Nel video l'intervento di Marco Nicolini, Capodelegazione consiliare di San Marino APCE.