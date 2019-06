Consiglio: Adele Tonnini entra in Aula

La seduta Consiliare si apre con l'accordo in Ufficio di Presidenza di anticipare il comma sulle dimissioni del consigliere di Rete Davide Forcellini a cui arrivano gli auguri bipartisan per la nuova avventura professionale all'università di Auckland, in Nuova Zelanda. Le dimissioni, irrevocabili, sono approvate con 48 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti. Giura Adele Tonnini con formula di rito letta dal Segretario agli Interni e mano sul cuore davanti ai Capitani Reggenti.