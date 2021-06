Consiglio: attesa per il via libera al PdL sulle norme di buona pratica nelle sperimentazioni di medicinali

Nel pomeriggio riprenderanno i lavori della sessione consiliare di giugno. All'attenzione dell'Aula, innanzitutto, 3 Istanze d'Arengo: sul ripristino dell'indicazione del gruppo sanguigno sulla patente; sul riconoscimento nelle graduatorie dell'insegnamento svolto in Italia; e sull'istituzione di un Servizio Civile Sammarinese. A seguire la seconda lettura del progetto di legge sul recepimento delle linee guida di buona pratica nella conduzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali in Repubblica. Il tutto per assicurare una conformità alle norme internazionali; a garanzia di sicurezza, diritti, veridicità e verificabilità dei risultati. Oltre all'UE sono numerosi i Paesi che adottano le Good Clinical Practice: dagli USA al Canada; dal Giappone all'Australia. L'auspicio del Governo è che, con l'approvazione del PdL, il Titano possa intercettare significativi investimenti nel settore farmaceutico.