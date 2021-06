Consiglio Grande e Generale: rapporti bilaterali con l'Italia al centro dei lavori, nel pomeriggio

Si riprenderà dal comma forse più atteso, di questa sessione: il riferimento del Congresso di Stato in merito agli incontri istituzionali tenutisi a Roma con gli esponenti del Governo italiano. Seguirà un dibattito che si annuncia quantomai articolato. Nei giorni scorsi esponenti delle opposizioni avevano infatti più volte puntato il dito, contro l'Esecutivo; accusandolo di poca trasparenza riguardo ai contenuti delle intese siglate. Tema strategico, quello dei rapporti bilaterali con l'Italia; che arriva in Consiglio dopo la ratifica di una serie di decreti, come quello sugli incentivi per interventi di riqualificazione energetica e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.









Via libera – all'unanimità - anche al decreto sulla custodia degli asset virtuali presso le banche sammarinesi o altre società autorizzate, presentato in aula dal Segretario di Stato Righi. Domani Motus Liberi plaude al consenso bipartisan ottenuto. “Base normativa – si legge in una nota – in un settore particolarmente innovativo che rappresenta una concreta opportunità per il tessuto socio-economico del Paese. Si ricorda poi come la Segreteria di Stato sia oggi impegnata in un delicato lavoro di sintesi e confronto, con gli ordini professionali, per arrivare ad una riforma complessiva della materia societaria. E questo per evitare disparità o confusione. Un plauso, infine – da parte di DML -, a tutte le forze politiche in Consiglio, per il “deposito frequente di progetti di legge su tematiche importanti e delicate”.